Napoli-Lecce 0-0 - azzurri fuori dall’Europa dopo 14 anni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilnon va oltre lo 0-0 contro ile chiude in decima posizione la Serie A di quest’anno,lo scudetto della scorsa stagione, ed èquattordici partecipazioni consecutive alle coppe. Nella sfida al Maradona contro ilgià salvo la squadra di Calzona tiene il possesso del pallone per gran parte della gara, concludendo diverse volte, specialmente nel secondo tempo, ma non va a segno. Alla fine un punto a testa che non basta ai partenopei per superare il Torino. Ilsi porta a 53 lunghezze ma per via degli scontri diretti non riescono a superare i granata in classifica e non potranno quindi sperare in una possibile qualificazione alla Conference League in caso di successo della Fiorentina alla finale di Atene.