Napoli e Torino - pari punti | chi va in Conference League se la Fiorentina vince la finale? Il regolamento

(Di domenica 26 maggio 2024) 53il, 53 il: i granata hanno perso rovinosamente in casa dell`Atalanta, mentre gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0.

Tutte le ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

Davide Nicola fa un altro miracolo: salva anche l'Empoli dalla retrocessione - Davide Nicola fa un altro miracolo: salva anche l'Empoli dalla retrocessione - Dopo Crotone, Genoa, torino, Salernitana, Davide Nicola si conferma uno specialista nel riuscire a restare in Serie A. Davide Nicola è riuscito in un'altra impresa, quella di salvare l'Empoli. areanapoli

Gasperini rompe gli indugi: «Sono…" - Gasperini rompe gli indugi: «Sono…" - sfido chiunque a trovare una dichiarazione in cui dico il contrario", ha affermato Gian Piero Gasperini nel post partita del match vinto per 3-0 contro il torino, a cui è seguita una grande festa. Ora ... informazione

Serie A, i verdetti dell'ultima giornata: il Frosinone retrocede in Serie B, salve Empoli e Udinese. Lazio in Europa League - Serie A, i verdetti dell'ultima giornata: il Frosinone retrocede in Serie B, salve Empoli e Udinese. Lazio in Europa League - L'ultima giornata di Serie A ha dato diversi verdetti, con la lotta per la salvezza che si è decisa negli ultimi 90' della stagione. Dalla 38ª giornata, l'Empoli ... ilmessaggero