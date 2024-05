Oltre un mese passato in Asia a giocare cinque tornei sul cemento fra Cina e Corea, e un solo torneo di preparazione sulla terra battuta giocato settimana scorsa a Torino, dove ha superato le qualificazioni ma si è fermato al primo turno. Tanto è bastato a Mattia Bellucci per entrare nel ... sport.quotidiano

Nadal-Zverev, Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in diretta - Nadal-Zverev, Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in diretta - Il 14 volte vincitore dell'open di francia sfida il vincitore degli Internazionali di Roma che proprio a Parigi nel 2022 fu vittima di un bruttissimo infortunio nella semifinale contro di lui. Sarà un ... today

Roland Garros, il programma di oggi: quattro azzurri e Alcaraz in campo - Roland Garros, il programma di oggi: quattro azzurri e Alcaraz in campo - Si alza il sipario sul Roland Garros con quattro azzurri subito in campo: Nardi, Sonego, Bronzetti e Trevisan. Tra i big riflettori puntati su Alcaraz che debutta contro l'americano Wolf. Il programma ... sport.sky

Intelligenza artificiale made in France, tra promesse europee e ambiguità - Intelligenza artificiale made in France, tra promesse europee e ambiguità - Se aggiungiamo a francia e Germania anche il Regno Unito ... si è sempre definita un’azienda sostenitrice dell’open source, respingendo l’idea – sostenuta da openAi, Anthropic e altre realtà del ... editorialedomani