Morto Claudio Tempesta - l’ex dj stroncato a 64 anni da una lunga malattia

(Di domenica 26 maggio 2024) Èa 64, dj di fama internazionale, che ha fatto ballare intere generazioni. Si è spento sconfitto da unacontro cui lottava da tempo. Originario di Urbino, proprio da lì ha iniziato la sua carriera musicale, nel piccolo locale “Skorpio”. Manon è conosciuto solo per la musica, infatti è stato anche stilista, collaborando con Piero Guidi. “Ha collaborato percon me, con ‘Linea bold’ nata nel 1982. – ha ricordato proprio Guidi – Ho sempre avuto conun rapporto splendido. È stata una persona geniale con il piacere dell’innovazione e del fascino che lo ha portato spesso alla ricerca della sua anima”.

