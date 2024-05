(Di domenica 26 maggio 2024) Secondo quanto emerso dalle ultime indagini sulladi, l'architetto marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto a Palermo, ledi sorveglianza non avrebbero ripreso alcun veicolo né passante accanto al suo suv. Ma la: "Non si è ucciso". .

Gli investigatori della squadra mobile non escludono però anche l’altra ipo tesi , quella dell’omicidio. Le preoccupazioni della vittima nella lettera affidata a un avvocato repubblica

Morte Angelo Onorato, le telecamere non mostrerebbero altre persone. La famiglia insiste: “È omicidio” - morte angelo Onorato, le telecamere non mostrerebbero altre persone. La famiglia insiste: “È omicidio” - Secondo quanto emerso dalle ultime indagini sulla morte di angelo Onorato, l'architetto marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in ... fanpage

La morte di Angelo Onorato è un rebus: le immagini delle telecamere avvalorano l'ipotesi del suicidio - La morte di angelo Onorato è un rebus: le immagini delle telecamere avvalorano l'ipotesi del suicidio - morte di angelo Onorato, il marito dell’europarlamentare Francesca Donato: si segue la pista del suicidio, cosa è emerso dalle immagini delle telecamere ... notizie.virgilio

Giallo sulla morte di Onorato, prevale la tesi del suicidio ma la moglie non ci crede - Giallo sulla morte di Onorato, prevale la tesi del suicidio ma la moglie non ci crede - Con il passare delle ore sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi che angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto ieri in auto con una ... unionesarda