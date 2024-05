Minervini premiato a Cannes | Porto dentro le Marche operaie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024), 25 maggio 2024 – ‘I dannati’, primo lungometraggio di finzione di Roberto, ha vinto il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard, di fatto il secondo concorso per importanza del festival di. Noto per la sua straordinaria qualità come documentarista, questa voltacostruisce una intensa riflessione sulla violenza all’interno di una storia ambientata durante la Guerra di Secessione americana. L’episodio narrato dal film è quello di un plotone di soldati confederati che attende un nemico invisibile. Il film è coprodotto da Rai cinema ed è attualmente nelle sale con Lucky Red. Robertoè nato a Fermo nel 1970 ed è cresciuto a Monte Urano: si è laureato in Economia e Commercio ad Ancona. Dai primi anni Duemila vive e lavora tra l’Italia e gli Stati Uniti. “Per molti di noi essere a un festival è ragione di sopravvivenza e i nostri film esistono perché ci sono festival comee sorprese come questa”.