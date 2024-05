Milan - Pioli | Pioli | Sono arrivato che ero Pioli ou - poi sono diventato Pioli is on fi -e, poi Pioli qualcos’altro… Grazie a tutti

(Di domenica 26 maggio 2024) Stefanocommenta il suo percorso di quattro anni e mezzo in rossonero nell`ultima conferenza stampa da allenatore del: Chese.

Pioli dice addio al Milan: “Orgoglioso di essere entrato nella storia di questo club” - pioli dice addio al milan: “Orgoglioso di essere entrato nella storia di questo club” - Dopo la gara contro la Salernitana di Stefano Colantuono, il milan e San Siro hanno dato l’addio all’allenatore Stefano pioli. Si è concluso dopo cinque stagioni, quindi, il rapporto tra Stefano pioli ... tag24

Pioli pensa già al futuro: "Ora voglio costruire di nuovo qualcosa di speciale" - pioli pensa già al futuro: "Ora voglio costruire di nuovo qualcosa di speciale" - L'allenatore rossonero, all'ultima panchina a San Siro, ha ricordato il suo ciclo: "Sul pullman i giocatori hanno messo 'pioli is on fire'. Devo davvero molto a questo gruppo, chi arriverà dopo di me ... gazzetta

“Sto studiando inglese”, Pioli svela il suo futuro: l’ha detto in diretta - “Sto studiando inglese”, pioli svela il suo futuro: l’ha detto in diretta - I granata ci credono e in tre minuti agguantano il pareggio. milan, le parole di pioli a DAZN sul suo futuro Al termine degli ultimi 90 minuti stagionali, il milan ha reso omaggio a Kjaer, Giroud e ... spaziomilan