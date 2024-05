Mike Bongiorno e Milano - un amore ricambiato | la casa di famigli - gli studi -v, il sogno realizzato con Daniela Zuccoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024)– Oggi sono i cento anni dalla nascita di, padre della televisione italiana e indiscusso re dei quiz. Per decenni è entrato nelle case degli italiani diventando il figlio, il fratello, lo zio, infine il nonno di tutti, dagli anni Cinquanta in poi. Nato a New York il 26 maggio 1924,, pseudonimo di Michael Nicholas Salvatore, ha avuto una vita densa di avvenimenti, vissuta tra l'America e l'Italia. Lungo e profondo il suo legame con, la città che nel corso degli anni è diventata la sua. E propriogli tributò l'ultimo saluto, in un Duomo gremito di volti dello spettacolo ma anche di tantissimi cittadini, per i qualiera ormai "uno dia". Adal 2015 esiste via"Protagonista della televisione italiana".