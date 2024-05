Mi fa venire il latte alle ginocchia Feltri affonda Bengini | non è più spiritoso

(Di domenica 26 maggio 2024) A “Stasera Italia”, nel consueto appuntamento di Rete4 condotto da Sabrina Scamprini, Vittorioè stato ospite e si è espresso sui fatti principali della settimana. Altissimo momento di attenzione è stato quello che ha visto l'ospite commentare la figura di Roberto Benigni, da sempre pluriapprezzato dal pubblico italiano come comico e come attore. “Benigni è sempre stato molto simpatico ma ultimamente ha perso molta verve”- ha detto- “perchè le battute sul Papa e sulle elezioni mi fanno andare il, sinceramente” ha poi continuato. "Benigni un tempo era, oggi non lo è più" Vittorioa #StaseraItalia pic.twitter.com/qe63py2TeZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 26, 2024 Dopo una dichiarazione così forte, la presentatrice ha cavalcato il momento chiedendo a: “Non le è piaciuta la battuta sul campo largo tra Benigni e il Papa?”.

