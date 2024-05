MG3 all’attacco La citycar ibrida ora sfida la Yaris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) MG3 Hybrid, ladel Marchio di origine inglese e di proprietà della cinese Saic, arriva sul mercato con numeri interessanti. Si tratta di una full hybrid da 197 cv di potenza di sistema, con un consumo molto basso: la percorrenza dichiarata è di 22,7 km/litro. Con emissioni di 100 g/km di CO2. Il prezzoe va da 19.990 a 23.490 euro. La Toyota, il modello di riferimento della categoria, è nel mirino. La tecnologia Hybrid+ di MG debutta sulla MG3 ed è il primo sistema ibrido non plug-in montato su un modello MG. Il sistema Hybrid+ è composto da cinque elementi chiave: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore. Il sistema di propulsione MG Hybrid+ rende la MG3 il modello ibrido di segmento B con l’accelerazione più rapida della categoria, con un valore di 8 secondi nell’intervallo da 0 a 100 km/h. In autostrada, la ripresa da 80 a 120 km/h si completa in 5 secondi.