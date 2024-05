Mario Pasalic è il MIGLIOR MARCATORE CROATO in Serie A Altro record per il centrocampista dell’Atalanta

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic nella TOP 6 della Serie A. I numeri del croato registrati fino ad ora in campionato “L’otto matto” Pasalic non finisce mai di stupire all’Atalanta, e oltre ad un nuovo ruolo che sta esaltando le sue capacità, i numeri registrati fino ad ora lo fanno ... calcionews24

Pongracic: “Sono felice a Lecce. Voglio ancora migliorare tanti aspetti” - Pongracic: “Sono felice a Lecce. Voglio ancora migliorare tanti aspetti” - Il difensore del Lecce ha parlato a Radio Serie A del felice campionato della squadra salentina, salva per il secondo anno di fila ... calciolecce

EUROPA LEAGUE - Atalanta, Pasalic: "Abbiamo vinto il trofeo che conta di più, è anche per i tifosi" - EUROPA LEAGUE - Atalanta, pasalic: "Abbiamo vinto il trofeo che conta di più, è anche per i tifosi" - mario pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in Europa League: "Per noi che siamo qua da tanto, dall'inizio del percorso, è ancora più bello. Abbiamo perso 3 ... napolimagazine

Pasalic: “Abbiamo cancellate le tre finali perse” - pasalic: “Abbiamo cancellate le tre finali perse” - mario pasalic è tra i veterani dell’ Atalanta targata Gian Piero Gasperini e forse anche per questo il successo contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League per lui è particolarmente ... calcioatalanta