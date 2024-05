Mai dire Blackout | Macron e il nichel della Nuova Caledonia

(Di domenica 26 maggio 2024) La Cina cerca di ravvivare la domanda interna di beni durevoli, i dazi preventivi di Biden sull’auto elettrica cinese,vuole il, Ford e Tesla fronteggiano l’aumento dei costi per le batterie, cala il prezzobenzina negli USA. .

NUOVA CALEDONIA. Crisi nera per l’industria del nichel francese - NUOVA CALEDONIA. Crisi nera per l’industria del nichel francese - I disordini in Nuova Caledonia hanno aggravato la crisi dell’industria del nichel nel territorio francese d’oltremare, gettando incertezza sul tentativo del gruppo minerario Glencore di disinvestire ... agcnews.eu

Le rivolte in Nuova Caledonia, Macron sta prendendo tempo - Le rivolte in Nuova Caledonia, macron sta prendendo tempo - Il presidente francese è volato alla volta di Nouméa per provare a calmare le acque, dopo le violente proteste nell’arcipelago che hanno portato alla morte di sette persone, oltre a centinaia di ferit ... editorialedomani

Macron nella Nuova Caledonia che ribolle: colloqui con politici e imprenditori del nichel - macron nella Nuova Caledonia che ribolle: colloqui con politici e imprenditori del nichel - Il presidente francese è atterrato oggi nella capitale Noumea e ha lasciato intendere che lo stato di emergenza potrebbe essere revocato dopo il dispiegamento di 3mila unità di polizia. asianews