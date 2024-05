Lukaku nell’operazione Osimhen che andrà al Chelsea per 90-100 milioni più il belga Il Giornale

(Di domenica 26 maggio 2024)chealper 90-100più il. Lo scrive Ilcon Nicolò Schira. Ilcontinua a corteggiare Victor, ma non vorrebbe pagare la clausola da 130. Il numero 9 – non è un mistero – sogna la Premier League e ha messo i londinesi in cima alla lista delle sue preferenze, poiché vorrebbe giocare nel club reso grande dal suo idolo Drogba e magari emularne le gesta. I contatti sull’asse Napoli-sono già partiti da qualche settimana, ma c’è ancora distanza sulle cifre del cartellino. Occhio quindi a un vecchio pupillo di Antonio Conte: quel Romeluche farà presto ritorno a Londra dalla Roma, ma non rientra nei piani dei Blues. Big Rom potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano in una operazione da 90-100più appunto il cartellino del goleador (firmerebbe un triennale), che proprio Conte ha saputo sfruttare e valorizzare al massimo ai tempi dell’Inter.

Lukaku è una possibile alternativa a Osimhen, il Chelsea cerca sconti per Victor. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzi D’Angelo. Come si sostituisce un centravanti da 76 gol in 132 presenze? Beh, magari con uno da 69 in 128 gare di A. ilnapolista

Victor Osimhen è sempre più lontano dalla permanenza a Napoli. Le squadre che si sono mosse più concretamente per lui fino ad ora sono state Psg, Chelsea e Manchester United. Il nigeriano spinge per la cessione in Inghilterra, con i blues che lo hanno messo tra le priorità per la prossima estate. ilnapolista

EUROPA LEAGUE - Il Manchester United vince la FA Cup e si qualifica, il Chelsea va in Conference League - EUROPA LEAGUE - Il Manchester United vince la FA Cup e si qualifica, il chelsea va in Conference League - Con la vittoria, a sorpresa, del Manchester United in finale di FA Cup contro il Manchester City per 1-2 i Red Devils hanno conquistato l'accesso alla prossima Europa League, che va di diritto ai vinc ... napolimagazine

CdM - Nei progetti di Conte c'è Lukaku: contropartita dal Chelsea per Osimhen - CdM - Nei progetti di Conte c'è Lukaku: contropartita dal chelsea per osimhen - Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, raccontando della trattativa tra il Napoli e Antonio Conte, si sofferma anche sul centravanti del futuro ... tuttonapoli

CDM - Lukaku possibile pedina di scambio per Osimhen, sul nigeriano c'è anche l'Al Hilal - CDM - Lukaku possibile pedina di scambio per osimhen, sul nigeriano c'è anche l'Al Hilal - NAPOLI - Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, con Antonio Conte al Napoli potrebbe arrivare anche Romelu Lukaku, attualmente in prestito alla Roma ma che lascerà i giallorossi in estate e tornerà al C ... napolimagazine