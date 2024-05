Lucarelli contro Le Iene | Da psicanalisi - la sparata su Chico Forti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024)è tornato finalmente in Italia grazie all'intesa tra le autorità italiane e quelle americane, fortemente voluta e ottenuta dal governo Meloni: l'ex produttore tv potrà finire di scontare nel nostro Paese la pena per una condanna per l'omicidio di Dale Pike, a Miami nel 1998, vicenda che per molti osservatori è un clamoroso errore giudiziario. Tanto che lo stesso fratello della vittima, Bradley Pike, in una lettera, aveva chiesto a suo tempo al governatore della Florida il rilascio dell'imprenditore trentino perché "innocente". Non per Marco Travaglio, che su una prima pagina del Fatto che ha scatenato feroci polemiche ha titolato "Benvenuto assassino". Se ne parla ad Accordi & Disaccordi, il programma sul Nove con protagoniste le firme del Fatto come Andrea Scanzi, Luca Sommi e Selvaggia. Travaglio nella puntata di sabato 25 maggio rivendica quel titolo e afferma che, seppur il processo americano è stato indiziario,è un omicida punto e basta.