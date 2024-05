Lo volevano incastrare - in trappola come un topo La rivelazione choc su Chico Forti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) «Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo la tragedia e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni». Comincia così la lettera inviata a Maria Loner, la madre di, da Bradley Pike, fratello di Dale, la vittima dell'omicidio per il quale l'italiano è stato condannato all'ergastolo senza condizionale a Miami. Un messaggio per esprimere vicinanza all'uomo che, secondo Bradley, è stato incastrato per quel terribile delitto, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami, e incarcerato ingiustamente per quasi un quarto di secolo.