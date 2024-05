LIVE Virtus Bologna-Venezia 47-30 - Serie A basket 2024 in DIRETTA | Belinelli straripant - padroni di casa avanti all’intervallo

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Unstratosferico guida lasul +17sta dominando contro una Reyer che deve assolutamente reagire fin dall’inizio del terzo quarto per darsi una speranza. 47-30 Ancora Tucker dalla lunetta. 47-28segna anche in rovesciata. Sono già 14 punti per lui. 45-28 Ancora Tucker dalla lunetta. 45-26 Incredibilein questo secondo quarto. Quarta tripla per il numero 3 della. 42-26 Tucker si sblocca dalla lunetta. 42-24non si ferma più. Un’altra bomba clamorosa. 38-24 Tessitori al secondo tentativo trova i due punti. Timeout, quattro minuti a fine primo tempo. 38-22 Fadeway di Brooks. 38-20 Marco! La solita tripla uscendo dai blocchi del capitano bolognese.

