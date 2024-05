LIVE Moto2 - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Roberts unica risposta extra-europea agli spagnoli

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di. Sullo storico tracciato del Montmelò andrà in scena una gara di grande importanza non solo per la classifica piloti ma anche (finalmente) in ottica Italia. I fari saranno infatti riportati su Celestino Vietti, il quale partirà dalla prima fila, precisamente dalla terza piazzola, insieme a Sergio Garcia (Boscoscuro MT), in pole segnando un crono di 1:41:849, e Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed UP) secondo con un ritardo di 240 millesimi. Di 288 invece il ritardo del centauro italiano in sella alla Red Bull KTM Ajo. Per Celestino la missione sarà chiaramente sopravvivere al “Festival spagnolo”, contrassegnato dalla presenza di molteplici piloti in posizioni interessante: pensiamo ad Aron Canet (Kalex Fantic) a 299, Albert Arenas (Kalex Gresini), Manuel Gonzalez (Kalex Gresini), Daniel Munoz (Kalex) e Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up).

ULTIMO GIRO – Canet in crisi nera, Ogura lo attacca e lo passa, mentre davanti Lopez prova a scappare. Giro 21/22: Lopez sbaglia e si ritrova in scia Canet, Ogura, Roberts e Chantra! Che battagliaaaaaaaaaaaaa Giro 21/22: Garcia non molla e vede ormai il trionfo! Lopez passa Canet che sembra in crollo, sia per le gomme sia per le condizioni fisiche.

12.59 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo appuntamento del Mugello. Grazie e buon proseguimento di giornata.

