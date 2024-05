LIVE – Giro d’Italia 2024 - ventunesima tappa Roma-Roma | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 26 maggio 2024) Lascritta dellae ultimadel, che si chiude oggi con la passerella finale di 125 chilometri che prevede partenza e arrivo a. Le strade della Capitale e l’arrivo ai Fori Imperiali incoroneranno Tadej Pogacar, autentico dominatore di questa edizione della Corsa Rosa e tra poche settimane chiamato a provare una storica accoppiata con il Tour de France. Alle spalle dello sloveno, staccati addirittura di dieci minuti, saliranno sul podio anche Daniel Martinez e Geraint Thomas. L’Italia ha comunque motivi per sorridere, visto il quinto posto di Antonio Tiberi con tanto di maglia bianca di miglior giovane e la conferma di Jonathan Milan in maglia ciclamino. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con i velocisti comunque decisi a giocarsi questo prestigioso successo. Al termine dellanon mancheranno dichiarazioni, classifiche finali, highlights e molto altro ancora.

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2024 si chiude oggi 26 maggio con la 21esima e ultima tappa, 126 km con partenza e arrivo a Roma per la passerella finale prima dell’incoronazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa praticamente per tutta la corsa, si avvia a chiudere da dominatore dopo 6 vittorie di tappa. ildenaro

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2024 si chiude oggi 26 maggio con la 21esima e ultima tappa, 126 km con partenza e arrivo a Roma per la passerella finale prima dell’incoronazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa praticamente per tutta la corsa, si avvia a chiudere da dominatore dopo 6 vittorie di tappa. seriea24

Si chiude oggi il Giro d’Italia 2024, che manda in scena la ventunesima e ultima tappa con partenza e arrivo a Roma. Una “passerella” di 125 chilometri con il circuito finale all’interno della Capitale e l’arrivo spettacolare ai Fori Imperiali, dove con ogni probabilità saranno i velocisti a giocarsi il successo. sportface

Giro d'Italia, Pogacar bacio appassionato con la fidanzata, Urska Zigart, a Bassano del Grappa - A Bassano del Grappa, Tadej Pogacar si prende la sesta vittoria di tappa di questo Giro d'Italia vissuto da ... sport.virgilio

Turismo, Onorato: Roma da record con grandi eventi come Piazza Siena - A maggio, con l'estate in arrivo e i tanti appuntamenti in programma, su tutti gli Internazionali d'Italia, Piazza di Siena e il Giro d'Italia, le stime cresceranno ancora di più. Abbiamo conferme ... ildenaro