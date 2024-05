LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | Team Penske ancora davanti - ci avviciniamo a metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83 ° giro/200 Ilcontinua a controllare la scena, potrebbe arrivare la seconda affermazione consecutiva per il ‘Capitano’. 81° giro/200 McLaughlin resta leader, fase di studio a Indy. 79° giro/200 Herta si avvicina a McLaughlin, ma non effettua nessun attacco. Il californiano gestisce la seconda piazza e prova a ‘salvare carburante’. 77° giro/200 McLaughlin torna in vetta dopo aver inseguito per qualche giro Robb. L’americano si prepara per la sosta dopo il passaggio in pit road da parte di Daly. 74° giro/200 Robb resiste al. Non cambia la situazione, mentre ciallae di conseguenza al traguardo che sancisce la validità dell’evento. 70° giro/200 Robb e Daly resistono a McLaughlin nonostante la strategia differente.