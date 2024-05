LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | si parte alle 22 44 italiane!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38 Kyle Larson correrà la Indy500! Debutto per l’ex campione della NASCAR Cup Series nel catino di Speedway che quindi salterà la Coca-Cola 600 di Charlotte di questa sera. 21.30 In attesa della green flag non è chiaro cosa farà Kyle Larson. Salgono le possibilità di vedere il #17 di McLaren gareggiare regolarmente in Indiana. Manca sempre meno al via! 21.10 Resta da capire se Kyle Larson correrà o meno. In ogni caso si avvicina lanza della ompetizione più importante della NTT IndyCar Series. Seguono aggiornamenti, sicuramente sipartirà22.44(16.44 locali) 21.10 UFFICIALE! La 108ma edizione della Indy500 inizierà22.44. La cerimonia scatterà 30 minuti prima! 21.