LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | si parte alle 22 44 italiane! Larson rinuncia alla NASCAR

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.44 Un oranza della Indy500. Tra poco la cerimonia che precederà l’accensione dei motori. 21.38 Kylecorrerà la Indy500! Debutto per l’ex campione dellaCup Series nel catino di Speedway che quindi salterà la Coca-Cola 600 di Charlotte di questa sera. 21.30 In attesa della green flag non è chiaro cosa farà Kyle. Salgono le possibilità di vedere il #17 di McLaren gareggiare regolarmente in Indiana. Manca sempre meno al via! 21.10 Resta da capire se Kylecorrerà o meno. In ogni caso si avvicina lanza della ompetizione più importante della NTT IndyCar Series. Seguono aggiornamenti, sicuramente sipartirà22.44(16.44 locali) 21.10 UFFICIALE! La 108ma edizione della Indy500 inizierà22.

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Venezia , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie ha preso il via con una partita spettacolare, saggio della forza della Virtus ma anche delle qualità e della caparbietà dei lagunari. Infatti, la prima ... sportface

Il LIVE in DIRETTA di Real Madrid-Panathinaikos , valida come finale dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Tutto pronto per l’atto finale della massima competizione europea, a completare un’edizione quanto mai spettacolare per il LIVE llo generale molto alto degli interpreti in campo. Ad affrontarsi ... sportface

LIVE Giro d'Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: passerella a Roma, Milan punta al poker - LIVE Giro d'Italia 2024, tappa di oggi in diretta: passerella a Roma, Milan punta al poker - CLICCA PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’ ... informazione

LBA - Virtus Bologna vs Reyer Venezia, diretta (52-33 al 21') - LBA - Virtus Bologna vs Reyer Venezia, diretta (52-33 al 21') - Dopo l'emozionante 103-89 deciso all'overtime tra la Virtus Bologna e la Reyer Venezia in gara 1 si torna questa sera alla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 20:45, per la ... pianetabasket

F1, Leclerc si fa attendere in conferenza: Sainz e Piastri si stendono sul divano - F1, Leclerc si fa attendere in conferenza: Sainz e Piastri si stendono sul divano - Sainz e Pistri si stendono sul divanetto e si mettono comodi nell'attesa. Il Mondiale torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW ... sport.sky