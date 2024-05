LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | nuova caution - McLaughlin al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

23.41 Pit per tutti a Indy,mente in. 58° giro/200 Quarta bandiera gialla a Indy, attendiamo l'ipotetica seconda sosta collettiva della Indy500, 56° giro/200! Quarta bandiera gialla per un problema a Felix Rosenqvist. Ritiro dello scandinavo in curva 2 dopo un problema all'auto. 55° giro/200 Traffico per il leader, Ferrucci e Rossi inseguono. 53° giro/200 Santino Ferrucci mantiene il ritmo dicon la propria Chevy #14 di casa Foyt. Il #14 dello schieramento attacca il neozelandese di Penske autore della pole più veloce di sempre a. 50° giro/200resta leader dopo il primo quarto di gara concluso a. Ferrucci e Rossi seguono nell'ordine.