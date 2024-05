LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | 50 giri compiuti - McLaughlin mette paura ai rivali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65° giro/200 Sorpasso assurdo al restart da parte di McLauhglin! Tre auto passate per il neozelandese che torna in vetta. 64° giro/200 Back to racing! Green flag! 23.47 Daly al top della classifica davanti a Robb ed a Rossi. Tra poco si riparte. 23.45 Pronti per ripartire adper la 108ma edizione della Indy500. Ci avviciniamo al 100mo giro (101 sono sufficienti per definire valido l’evento). 23.42 Alexander Rossi prende la vetta ai box! McLaren #7 beffaed Herta. Tanta bagarre in pit road in Indiana. 23.41 Pit per tutti a Indy, nuovamente in caution. 58° giro/200 Quarta bandiera gialla a Indy, attendiamo l’ipotetica seconda sosta collettiva della Indy500, 56° giro/200 Caution! Quarta bandiera gialla per un problema a Felix Rosenqvist.