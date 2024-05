L' Italia è il quarto Paese più sedentario dell’Ocse per gli adulti e il primo fra i bambini

(Di domenica 26 maggio 2024) Invertire la tendenza con allenamenti su misura in centri hi-tech di piccole dimensioni: l'esempio di Your Personal Trainer, appena selezionato da AcceleraImpresa di Roma.

In una giornata per scalatori puri nell’ordine d’arrivo il nome più sorprendente è sicuramente quello di Christian Scaroni al termine della durissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Monte Pana. Il corridore dell’Astana Qazaqstan ha infatti colto un eccezionale quarto posto, miglior piazzamento in carriera nella Corsa Rosa. oasport

Rio de Janeiro, 25 maggio 2024 – Quarto posto nel Ranking Mondiale, stabile, per l’Italia Maschile di Volley. Gli Azzurri battono l’Iran in Nations League, per il secondo appuntamento del torneo, in svolgimento a Rio de Janeiro, e guadagnano altri punti preziosi per staccare il pass olimpico per Parigi 2024. ilfaroonline

Siena capitale della biodiversità. Ai vertici nella sfida tra città in Italia. Maratona nella Valle di Follonica - Siena capitale della biodiversità. Ai vertici nella sfida tra città in italia. Maratona nella Valle di Follonica - Siena si piazza nella parte alta della classifica del City nature challenge 2024, la più grande sfida mondiale amichevole fra città, che si è svolta ad aprile, con iniziative di citizen science, ovver ... lanazione

LIVE Italia-Brasile, Nations League volley 2024 in DIRETTA: gli azzurri affrontano gli eterni rivali al Maracazinho - LIVE italia-Brasile, Nations League volley 2024 in DIRETTA: gli azzurri affrontano gli eterni rivali al Maracazinho - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di italia-Brasile, quarto incontro della Volley Nations ... oasport