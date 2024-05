L’Isola dei famosi - la frecciatina di Dario Maltese ad una naufraga | Se è così stai sbagliando posto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 26 maggio 2024)dei, ladell’opinionistaa Matilde Brandi: ecco cosa è emerso nel corso della diretta…deiquesta sera è andato in onda l’undicesimo appuntamento, il reality show condotto da Vladimir Luxuria volge quasi al termine. Inaspettatamente Alvina afferma: “ Vedo un buonismo forzato su quest’isola. Matilde io la vedo con il freno tirato ma secondo me lei sarebbe più esplosiva”. Matilde replica: “Io mi sto comportando da persona educata ho sempre detto la mia nel mio modo, sarei finta se mi arrabbiassi”. LEGGI ANCHE: Fedez a Montecarlo mano nella mano con la modella Garance Authiè: è la nuova fiamma? Ladell’opinionista alla… Ad un certo punto dallo studio interviene l’opinionistache si rivolge proprio a Matilde Brandi e dichiara: “Ciao Matilde, io credo che tu sia lì un pò perchè vuoi ripulire la tua immagine dopo un’esperienza che non ti era piaciuta in un altro reality show.