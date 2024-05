L' inflazione fa volare i prezzi della carta igienica | aumenti del 44% Tre milioni di alberi nel wc

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 26 maggio 2024) Rotoli e rotoloni sempre più cari. Ma anche sempre più piccoli, altro che 4 veli. E un costo ambientale altissimo: 3disacrificati. Anche laincappa, come tutti i prodotti ad alto consumo, nell’galoppante spinta anche in questo caso dalla scarsità di materie prime dovute alle crisi geopolitiche e dal caro-energia per la produzione ed il trasporto. Così.