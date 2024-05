Left Behind – La Profezia come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 26 maggio 2024)– Laè un film del 2014 diretto da Vic Armstrong e interpretato da Nicolas Cage. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Gli Esclusi, che costituisce il primo capitolo della serie fantastico-apocalittica “”, scritta da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins tra il 1995 e il 2007, e basata sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele. Inoltre, rappresenta un remake del film “Prima dell’Apocalisse” del 2000. La trama vede la Terra in uno stato di caos: milioni di persone scompaiono improvvisamente, lasciando soltanto vestiti ed effetti personali. Gli aerei cadono dal cielo e le auto, senza conducente, causano numerosi incidenti stradali. In mezzo a questo devastante scenario, il pilota Ray Steele si impegna al massimo per salvare i passeggeri a bordo del suo volo, mentre sua figlia è alla disperata ricerca della madre e del fratello.– La: riassunto della trama Leggi anche: I figli degli uomini film,Leggi anche: Conspiracy – La cospirazione filmLa trama di– Lainizia con Chloe, studentessa universitaria, che torna a casa dal college di New York per sorprendere il padre Rayford, pilota di una compagnia aerea, per il suo compleanno.