Le tre ragazze e il mistero del lupo di Cappuccetto Rosso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Con in mano il terzo drink, Biancaneve si rivolge con tono confidenziale all’amica: “Cene, io non so cosa pensare… sembrava una donna così pacifica”. Cenerentola si gira verso l’amica, appoggia il suo Moscow Mule sul tavolo e le risponde: “Bianca, non so proprio cosa dirti! Sono stata spesso a casa della Nonna die l’ho sempre trovata una donna equilibrata”. Quella mattina, sulle pagine di Bergamonews e su tutti i quotidiani locali minori, era apparsa una notizia sconvolgente che aveva fatto infuriare non solo gli animalisti: la Nonna diaveva barbaramente ucciso ildella favola, sgozzandolo sul tavolo della cucina. La favola, da quel momento, era diventata una tragedia; d’altronde i confini sono sempre così labili..! Le due donne sono sedute al bancone a scacchi bianco e nero di un nuovo bistrot-cocktail bar. L’atmosfera del locale ricorda quella di un mini appartamento eclettico, arredato con pezzi di modernariato e opere d’arte.