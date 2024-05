Le tappe del corteo storico Azzurro - rosso e strascichi In vetrina gli abiti di Teodolinda

(Di domenica 26 maggio 2024) Conto alla rovescia verso la rievocazione storica giunta quest’anno alla 43esima edizione, che già dai prossimi giorni vedrà alcune spettacolaridi avvicinamento con iniziative e mostre nelle vetrine della città. È uno straordinario appuntamento quello guidato da Ghi Meregalli, l’ideatrice, e come di consueto sarà un vero e proprio rito collettivo di recupero della memoria storica e delle tradizioni monzesi. Quest’anno ilsarà dedicato al racconto dell’illustre parabola del copatrono di Monza, Gerardo dei Tintori, fondatore dell’ospedale a lui dedicato. “1174 - 2024. Nell’ospedale di Gerardo, 850 anni di cura e devozione“ è il titolo di questa edizione, ricca di novità e eventi, volta a ricordare la convenzione che istituì l’ospedale San Gerardo. InSan Gerardo (Simone Deponti) e i conversi, anche se non potrà mancare, personaggio chiave senza il quale non esisterebbe la città di Monza e da sempre testimonial della rirvocazione.

