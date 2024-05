Le sneaker chunky sono morte Benvenuti nell' era delle sneaker skinny

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando il marchio giapponese eternamente cool Issey Miyake ha recentemente presentato la sua prossima collezione Primavera/Estate 2024, c'è stato un pezzo che si è immediatamente distinto tra gli altri: la Issey Miyake x New Balance MT10O, una rivisitazione in chiave haute couture di unaNB del 2011, caratterizzata da un'ammortizzazione minima e da una suola quasi inesistente. Realizzata con «fisicità sensuale e mobilità a piedi nudi», secondo il designer di Issey Miyake Satoshi Kondo, è unaleggera e bassa con uno stile sorprendentemente minimalista. La struttura semplice della New Balance MT10 è perfetta per Issey Miyake, una casa famosa per le sue linee pulite e la sua purezza quasi elementare. Ma l'arrivo di questa scarpa da stile a piedi nudi in una versione elevata è esattamente in linea con il trend del momento. Dopo gli stivaloni e les pesantistagioni precedenti, siamo entrati'era della scarpa piccola: dai mocassini e le ballerine fino alle scarpe da calcio basse che si abbinano al meglio con il denim massiccio e avvolgente.

