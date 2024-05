Le migliori serie TV ambientate sul posto di lavoro - classificate in base a quanto vorremmo lavorare lì

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Quasi tutte letv ruotano attorno alla vita in ufficio o un luogo didi qualche tipo. I Soprano. The Wire. Industry. The Office. Non è poi così sorprendente, dopotutto, che ilsembri aver ispirato iscrittori televisivi. Del resto, una persona mediamente trascorre un terzo della propria vita al, una percentuale che probabilmente sta aumentando mentre leggete questo articolo. Detto questo, alcuni luoghi disono più appetibili di altri.per un'organizzazione criminale assetata di sangue comporterà qualche sfida in più rispetto all'essere un rappresentante di vendita presso l'azienda cartiera Wernham Hogg, ad esempio (anche se potrebbe essere un po' più interessante).