Le bandiere verdi di Legambiente | Nuovo futuro ai luoghi montani

(Di domenica 26 maggio 2024) CHIAVENNA (Sondrio)ha assegnato le. Si è tenuto ieri mattina a Chiavenna l’ottavo summit nazionale dellenell’ambito di una due giorni green proseguita con il convegno “Comunità in transizione" e che terminerà oggi con la visita a Chiavenna. I vessilli vengono attribuiti a comunità, territori, cittadini, associazioni e Amministrazioni capaci di puntare su sostenibilità e innovazione dando unai, minacciati da crisi climatica e spopolamento. Ben 23 leche nel 2024 sventolano sull’arco alpino, +15,7% rispetto al 2023. Il Piemonte è il re per il sesto anno consecutivo con 5 vessilli, seguito a stretto contatto da Lombardia, Valle D’Aosta e Veneto a quota 4, e da Alto Adige, Trentino e Liguria a quota uno. Dei quattro progetti promossi dain Lombardia, due sono in provincia di Sondrio. In Valchiavenna, con sei realtà attive sul territorio: la Comunità Montana della Valchiavenna, l’Asfo di Piuro, il Consorzio Forestale di Prata, l’Associazione Amici della Val Codera, l’Associazione Patate di Starleggia e Amici della Patate di Starleggia, l’Asfo di Fraciscio Valchiavenna impegnate nel "recupero dell’agricoltura montana e nella valorizzazione delle varietà agronomiche locali cui ciascuno dei sei attori collettivi sta efficacemente contribuendo in quanto tasselli di un unico mosaico".