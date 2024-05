L’arte dell’autonomia I ragazzi di Facciavista riaprono le botteghe del Rinascimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Osservando il laboratorio diandato in scena ieri in piazza dell’Arengario durante Monzaut, viene naturale l’accostamento con il. Unnon solo civile e morale, ma proprio nel senso storico-artistico del termine: l’atelier imbastito dall’associazione di volontariato per iautistici sembrava un’antica bottega rinascimentale. Il progetto si ispira infatti alle antichefiorentine, vere e proprie comunità di creatività e innovazione. Non solo luoghi di produzione artistica, ma anche scuole di formazione per la nuova generazione di artisti. Così dalle 19 alle 21 ha preso il via il live painting coordinato da due educatrici e diversi maestri artisti che hanno fatto dipingere un gruppo nutrito diche con una certa delicatezza di mano hanno prodotto opere raffinate ed espressive. "I quadri dei nostrisono stupendi – commenta Bruna Bonzini del direttivo di– Questo pomeriggio con il nostro gazebo ne abbiamo venduti tantissimi.