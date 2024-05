L’arma della musica Elena - i ragazzi speciali e la carica dei 10mila per il Concertozzo | Viva l’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Monza – Entusiasmo , calore, divertimento, sono gli ingredienti tipici di ogni concerto di Elio e le Storie tese. Ma quello di ieri all’U-Power Stadium di Monza, il terzo– per la prima volta nel capoluogo brianzolo – è stato qualcosa di più: consapevolezza sociale e inclusione. Sì perché ilnasce proprio per questo, essere l’occasione di sensibilizzare, attraverso la, su un tema su cui ancora troppo poco si sa: l’autismo. Per farlo Elio, insieme a Nico Acampora, fondatore e presidente di PizzAut, ha dato vita a una due giorni monzese che sabato ha animato l’Arengario con 6 ore di dibattiti e spettacoli sul palco e una piazza piena di foodtruck di associazioni di persone autistiche, e ieri, con il grande live allo stadio, ha visto arrivarespettatori da tutta la Lombardia e l’Italia.