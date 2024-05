Lanterns | James Gunn annuncia ufficialmente il team creativo della serie Max

Il regista sta tenendo costantemente aggiornati i fan sulla produzione, onde evitare anche possibili falsi spoiler Come è solito fare, James Gunn ha aggiornato nuovamente i fan sullo stato della produzione di Superman, film che lancerà effettivamente il DC Universe al cinema dopo la chiusura definitiva del DCEU di Zack Snyder. movieplayer

Come suo costume, James Gunn ha di nuovo aggiornato i fan sulla lavorazione di Superman, il suo nuovo film con protagonista l’omonimo supereroe alieno, in arrivo nei cinema nel 2025. A vestire i panni di Clark Kent sarà David Corenswet, con Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.

cinemaserietv