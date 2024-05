Lanterns - Damon Lindelof scriverà la serie DC sulle Lanterne Verdi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 26 maggio 2024), latelevisiva del nuovo DCU dedicata alle, il gruppo di “polizia spaziale” della DC Comics, sarà scritta da, Chris Mundy e Tom King: ad annunciarlo, James Gunn, plenipotenziario dell’universo condiviso Warner, sabato 25 maggio 2024, con un post su Instagram; il progetto, al momento ancora in pre – produzione, si concentrerà su due delle “” più famose della storia dei fumetti DC, Hal Jordan e John Stewart, uno dei primi supereroi neri della storia dei comics, e avrà dei toni alla True Detective. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Sì, è vero! Stiamo assemblando un team di sceneggiatori incredibili per la, sulla base di un meraviglioso episodio pilota scritto da, Chris Mundy e Tom King Una tavola con Hal Jordan e John Stewart, raggiunta fama mondiale come showrunner di Lost (2004-2010) ha successivamente creato The Leftovers, tratta da un romanzo di Tom Perrotta, per poi sfornare una sorta di sequel di Watchmen, la seminale opera fumettistica di Alan Moore.