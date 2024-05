L’allenatore afferma che il trattamento è ingiusto dopo che il Man United ha vinto la finale della FA Cup 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024)-05-25 18:55:43 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.del ManchesterErik ten Hag ha detto di essere stato maltrattato dai mediaaver visto la sua squadra battere il Manchester City 2-1 nelladi FA Cup, tra intense speculazioni secondo cui perderà il lavoro nonostante la vittoria shock allo stadio di Wembley. I gol nel primo tempo di Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo hanno assicurato che l’addio di Ten Hag fosse glorioso, guadagnandosi un posto in Uefa Europa League con probabilmente la migliore prestazione delle sue prime due stagioni in carica. “Penso di sì, la squadra, anche io”, ha detto sotto pressione Ten Hag, rispondendo alla domanda dell’ex attaccante inglese Gary Lineker per BBC Sport sul fatto se fosse stato “trattato ingiustamente”. “Non era giusto. Non sempre c’è stato un buon calcio – sicuramente no – ma abbiamo dovuto scendere sempre a compromessi.