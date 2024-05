L' allattamento al seno riduce i costi sanitari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - L'alsembra promuovere una migliore salute dei bambini,ndo il costo delle malattie infantili e il ricorso all'assistenzaa nei primi anni di vita. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, condotto dagli scienziati del Glasgow Centre for Population Health. Il team, guidato da Tomi Ajetunmobi, ha esaminato i benefici, individuali ed economici associati all'al. In particolare, gli esperti hanno utilizzato i set di dati relativi a 502.948 bambini nati in Scozia tra il 1997 e il 2009 e seguiti per un periodo di follow-up di 27 mesi. Ricerche precedenti hanno dimostrato che il latte materno è associato a una minore insorgenza di malattia nei più piccoli. Nell'ambito dell'indagine, il 27 per cento dei bimbi della coorte era stato allattato esclusivamente al, il 9 per cento ha seguito un'alimentazione mista, mentre il 64 per cento ha ricevuto latte artificiale nelle prime nove settimane di vita.