L’Ajax nomina Farioli come nuovo allenatore

Barga (Lucca), 23 maggio 2024 – C’è un pizzico di Toscana in Olanda . Francesco Farioli , nato a Barga in provincia di Lucca, è il nuovo allenatore dell'Ajax. Il club olandese ha annunciato la firma del 35enne fino al 30 giugno 2027. Dopo le avventure in Italia, Turchia e Francia, dunque, il ... sport.quotidiano

Dall’Inter alla Juve, il ‘rilancio’ è un assist al bacio: si libera gratis - Dall’Inter alla Juve, il ‘rilancio’ è un assist al bacio: si libera gratis - Colpo di scena sul mercato: occasione a parametro zero per la Juventus che beffa l'Inter nella corsa a Khéphren Thuram ... calciomercato

Ajax, Farioli si presenta: “Il mio calcio Non mi piace come frase, è troppo presuntuosa” - Ajax, farioli si presenta: “Il mio calcio Non mi piace come frase, è troppo presuntuosa” - Il nuovo tecnico dell`Ajax Francesco farioli ha parlato a ESPN Olanda, rilasciando le prime dichiarazioni da allenatore della squadra di Amsterdam: `Penso che l`. calciomercato

Regalo posticipato per Roma e Juve: nuovo ribaltone e addio gratis - Regalo posticipato per Roma e Juve: nuovo ribaltone e addio gratis - Legato al Nizza da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Thuram è uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli. Rispetto alla valutazione di 50 milioni che ne faceva il club ... asromalive