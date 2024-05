La verità di Giorgia su TeleMeloni È la sinistra che limita la libertà

(Di domenica 26 maggio 2024) La premier torna con gli "Appunti": "Una fake news l'occupazione della Rai, non siamo il Pd". E sul redditometro: "Rimaniamo contrari, due ipotesi per superarlo".

In diretta dalla Fondazione Catella il direttore de La Verità Maurizio Belpietro intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni L'articolo La premier Giorgia Meloni intervistata da Maurizio Belpietro al ‘Giorno de La Verità’: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affronta temi cruciali della politica italiana e ribadisce il suo impegno per una riforma della giustizia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso con vigore e determinazione la rassegna de “Il giorno de ‘La Verità'” presso la Fondazione Catella di Milano, affrontando una vasta gamma di temi cruciali della politica italiana. notizie

Perché Giorgia non è Crozza - Dice Giorgia detta Giorgia: "L'unica TeleMeloni che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake ... molto romano in verità, all'incrocio fra il gatto Romeo er mejo del Colosseo e il marchese del ... lastampa

Caso Agostino, la Cedu condanna l'Italia per le intercettazioni di Bruno Contrada. Nordio: 'Lavoriamo a riforma'. I familiari del poliziotto ... - E questa volta la Cedu arriva a servire un assist al governo di Giorgia Meloni che vuole dare una ...nel 2021 è stato condannato in sede civile a risarcire la famiglia Agostino per il 'danno da verità ... ilfattoquotidiano