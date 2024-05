La svolta green Tutti pazzi per le eBike Vendite al top

(Di domenica 26 maggio 2024) L’interesse degli italiani nei confronti delle biciclette e soprattutto dellecontinua a crescere: secondo un report realizzato da Compass la vendita di biciclette elettriche ha registrato un +72% rispetto al 2019. Un dato che dimostra quanto il settore sia in fermento e che motiva l’interesse crescente di aziende e imprenditori nei confronti degli investimenti nele nella mobilità elettrica. Secondo una rilevazione di Bike Facilities, realtà trentina che ricerca, sviluppa e promuove prodotti per la micro mobilità elettrica, negli ultimi due anni infatti le aziende e attività commerciali che si sono affacciate al mondo della e-mobility sono cresciute del circa il 50% (da 132 nel 2021 a 195 nel 2023). Tra queste la maggioranza è rappresentata da aziende di prodotto e servizi dei settori più disparati, che scelgono di supportare a proprio modo la transizione, oltre a molte realtà turistiche e ricettive, naturalmente interessate ad attivare servizi bike friendly così da attirare più tipi di turismo.

