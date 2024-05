La stagione da sogno del Bayer Leverkusen si riduce alla fiducia in se stessi | Alonso

(Di domenica 26 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La doppietta di Bundesliga e DFB-Pokal delè stata il risultato delladei giocatori nella squadra durante quella che si è trasformata in unada, così dice Xabi. Ilha aggiunto la Pokal al titolo della Bundesliga vincendo 1-0 sul Kaiserslautern di seconda divisione. Granit Xhaka ha segnato l’unico gol della partita con un tiro ddistanza al 16?. “fine, vincere in quel modo significava che abbiamo mostrato spirito, abbiamo lottato per i tifosi e per il club”, ha detto. “Vincere la doppietta è un enorme successo. Ce lo ricorderemo in futuro”. CAMPIONI x2! #FCKB04 #04 #DFBPokalFinale pic.twitter.com/BZfenNjNDm —04(@04 it) 25 maggio 2024 Ilha perso solo una delle 53 partite tra tutte le competizioni in questa, e l’unica sconfitta è arrivata nella finale di Europa League di mercoledì contro l’Atalanta, negandogli il triplete.

Bologna, 12 maggio 2024 – Il Bologna è in Champions League. Un traguardo storico e inatteso, che sembrava a malapena un sogno remoto per i tifosi rossoblù, eppure diventato realtà. Pian piano, la piazza ha iniziato ad assaporare la possibilità di arrivare alla massima competizione europea, complice una squadra da applausi per gioco e rendimento e i contemporanei passi falsi di big come Napoli, Lazio e Fiorentina. sport.quotidiano

Rondanini: ”E’ un anno fantastico per Lucumì a livello sportivo e umano” A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Rondanini, agente di John Lucumì. Queste le sue dichiarazioni: Rondanini: Con Sartori c’è un progetto ambizioso “E’ un anno fantastico per Lucumì a livello sportivo e umano. terzotemponapoli

