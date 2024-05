La Samb si affida di nuovo a Ottavio Palladini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) SAN BENEDETTO Ora è ufficiale.è ilallenatore della. Il tecnico rivierasco torna a sedersi sulla panchina rossoblù. Cresciuto calcisticamente con la(133 presenze e dieci reti con la una promozione in C1 nella stagione 90- 91), nei sei anni da allenatore dei rossoblù ha conquistato una promozione in D (2009-2010) e due in C (2012-2013 e 2015-2016). Complessivamente sono 165 le panchine con uno score di 97 vittorie, 46 pareggi e 22 sconfitte. Terzo in presenze dietro Marino Bergamasco e Alberto Eliani. Lasciò lain Serie C all’inizio del 2017 dimettendosi dopo una serie di risultato poco positivi. Poi le parentesi non esaltanti con Vastese e Teramo ed infine nel 2021 l’approdo a Porto Sant’Elpidio prima in Eccellenza Marche e nella passata stagione in Promozione. Ed oggi il ritorno alla sua amata. "Sono sincero nel dire -sono le prime parole di- che non mi sarei aspettato di tornare sulla panchina della