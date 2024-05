La polizia arresta un bulgaro condannato per traffico di droga e latitante da oltre dieci anni

(Di domenica 26 maggio 2024) Ladi Milano hato un 50enneda10, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità bulgare perdi sostanze stupefacenti. In particolare, il servizio per la Cooperazione internazionale didella Direzione centrale dellacriminale, nelle scorse settimane, aveva comunicato la possibile presenza nell’area milanese di un cittadinodestinatario di un mandato di arresto europeo perdi sostanze stupefacenti emesso nel 2012 dalle autorità bulgare. Gli agenti della sezione Antidella squadra mobile di Milano hanno avviato un’indagine ipotizzando da subito l’utilizzo di documenti falsi in quanto con le sue vere generalità l’uomo era stato controllato in Italia per l’ultima volta nel 2009. I poliziotti hanno concentrato le ricerche nei confronti di alcuni congiunti del ricercato che vivono in provincia di Milano per poi individuare una loro vettura più volte censita dalle telecamere tra i comuni di Sesto San Giove Cinisello Balsamo.

