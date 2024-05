La Lituania riaffida a Nauseda la presidenza col 78% dei voti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Il presidente uscente dellaGitanas, 60 anni, è stato rieletto oggi dopo al termine del secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati ufficiali parziali, e la sua rivale ha ammesso la sconfitta. La Commissione Elettorale ha indicato cheha ricevuto il 78% dei, dopo lo spoglio del 62% delle schede. La primo ministro Ingrida Simonyte "si congratula con il presidente eletto della". Il popolo lituano "mi ha affidato un grande mandato di fiducia e sono ben consapevole che dovrò far tesoro di questo credito di fiducia", ha dichiarato alla stampa a Vilnius. "Ora che ho cinque anni di esperienza, penso che sicuramente sarò in grado di utilizzare correttamente questo gioiello, innanzitutto per raggiungere gli obiettivi di benessere per tutti i residenti in", ha aggiunto.