La guerra di domani | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 26 maggio 2024) Ladi: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 26 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ladi(The Tomorrow War),del 2021 diretto da Chris McKay. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel dicembre 2022, Dan Forester, un insegnante di biologia ed ex Berretto Verde, non riesce ad essere assunto a un prestigioso centro di ricerca. Durante la trasmissione della finale dei Mondiali di calcio, si apre in mezzo al campo un varco temporale da cui fuoriescono dei soldati provenienti dall’anno 2051, che lanciano in diretta internazionale un avvertimento: l’umanità, nel futuro dal quale provengono, è sull’orlo dell’estinzione a causa di unacontro invasori alieni.