La Costituzione e i giovani nel segno di don Milani

(Di domenica 26 maggio 2024) Ultimo atto oggi a Barbiana del Centenario della nascita di don Lorenzo. "È stato un anno impegnativo, con tanti incontri, di grande spessore, che hanno permesso di riscoprire l’attualità di don Lorenzo": sottolinea Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale che promuove l’evento. "l, che il Priore voleva cittadini sovrani, consapevoli dei loro diritti e doveri, saranno i protagonisti della giornata conclusiva. Ascolteremo le loro riflessioni e le loro aspettative e al termine di questo confronto consegneremo, in un ideale passaggio di testimone tra don Lorenzo e le nuove generazioni, il testo della". La cerimonia sarà aperta alle 11 con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi deie del cardinale Giuseppe Betori. Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, terrà una lectio magistralis sue la, mentre le conclusioni sono affidate a Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale.

