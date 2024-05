La città si prepara a cambiare faccia All’asta il terreno di via Resistenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) C’è tempo fino al 21 giugno per presentare un’offerta e acquistare ildi via della13/15. La base d’asta parte da 950mila euro e questo ultimo passaggio fa avvicinare al progetto di rigenerazione urbana che il Comune spera venga realizzato per riqualificare completamente un’area in pieno degrado da anni. Ilè edificabile: si potrà costruire una palazzina residenziale e un parcheggio a uso pubblico. In più, il progetto prevede nuove aree commerciali, un mercato coperto e spazi per eventi. "Nei prossimi anni - spiegano dall’Amministrazione - cambierà completamente il volto di via delladove potrà finalmente compiersi il piano di rigenerazione urbana, già iniziato con l’acquisto del capannone in stato di degrado che diventerà un mercato coperto e uno spazio eventi. Ora, l’Amministrazione compie un ulteriore passo che contribuirà a riqualificare l’intera zona.