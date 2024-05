Kiev - raid russi con missili ipersonici

Le armi Nato contro il territorio…" - Le armi Nato contro il territorio…" - Jens Stoltenberg, segretario generale uscente della Nato, parlando con The Economist ha proposto di consentire a kiev di colpire obiettivi militari di Mosca oltre i propri confini. E di rompere, ... informazione

Ucraina: sale il bilancio dei morti nell'attacco al megastore di Kharkiv - Ucraina: sale il bilancio dei morti nell'attacco al megastore di Kharkiv - Il numero delle vittime finora recuperate sale a 11. Stoltenberg al giornale tedesco Die Welt: " La Cina alimenta la guerra in Europa" ... tg.la7

“Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “ Non ci sono segnali che Putin voglia davvero trattare ”, dice il diplomatico americano Steven Pifer, intervistato da Fanpage.it. “E comunque gli ucraini non si fiderebbero di un cessate il fuoco che ... fanpage