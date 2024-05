James Ellroy - il fiuto del voyeur per ciò che marcisce

(Di domenica 26 maggio 2024) Nell’atrio del Maxxi di Roma, con una camicia rosa shocking fuori dai pantaloni e un cappello di paglia blu notte che toglie e mette, ritoglie e rimette,si first appeared on il manifesto. .

Nato nel Massachusetts nel 1922, morto a settant’anni nella città di Los Angeles, Freddy Otash è stato uno degli investigatori privati più celebri della storia degli Stati Uniti. «Cerbero» di […] The post James Ellroy, la lingua è una sferza first appeared on il manifesto. ilmanifesto

Il re del noir americano: "Faccio a pezzi i morti, perché non possono portarmi in tribunale" - Il re del noir americano: "Faccio a pezzi i morti, perché non possono portarmi in tribunale" - La vena sarcastica di james ellroy e il suo essere scorretto hanno deliziato il pubblico al Salone del libro di Torino ... today

XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino - XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino - Si è conclusa la XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che ha visto la partecipazione di oltre 222.000 visitatori che hanno incontrato ospiti da tutto il mondo, preso parte a pi ... televideo.rai

James Ellroy al Maxxi: Conversazioni dove letteratura e cinema si incontrano - james ellroy al Maxxi: Conversazioni dove letteratura e cinema si incontrano - james ellroy al Maxxi per una delle Conversazioni con Antonio Monda. L’appuntamento con il re dell’hard boiled americano è fissato per giovedì 16 maggio alle 19. L'autore della tetralogia di Los Angel ... msn